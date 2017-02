Klippekort til alle demente

Jeg blev meget provokeret af Elsebeth Hummelgaards udtalelse om, at ikke alle svage demente beboere kan tage imod tilbuddet om ekstra tid.



Jeg vil vove den påstand, at alle, også dem uden sprog, kan have stor glæde af den ekstra tid. En til en kontakt, fodbad, blid berøring, sang, musik, som man »selvfølgelig« ved, den enkelte kan lide, ture ud i kørestol for at mærke vinden, årstidens dufte m.m. alle former for sansestimuli, lave kaffe på stuen, dufte til blomster, alt dette med bb.kontaktperson, så det er en genkendelig stemme, person.



Kun fantasien sætter grænser.



Med venlig hilsen



Herdis V. Andersen,



Skovbakken 23,



Glyngøre,



7870 Roslev

