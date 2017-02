Mads Langer er klar til sin hjemby

Det er gået stærkt for singersongwriteren Mads Langer, der voksede op i Skive, i de seneste år - og i år forventer han at udforske sine muligheder for et større publikum, blandt andet i USA.



Selv om Mads Langer understreger, at han ikke savner publikum.



- Mit mål er at få afklaret nogle målsætninger udenfor Danmark. Lige nu er det overvældende at opleve så mange komme til mine koncerter, og jeg spørger ofte mig selv, hvor alle de mennesker kommer fra, siger Mads Langer.



Lørdag aften ved han det, for Mads Langer som den 14. i rækken på en 29 koncerter lang soloturné tilbage i hjembyens Kulturcenter Limfjord (KCL). Han vil genkende mange ansigter blandt de fremmødte, og Mads Langer lægger ikke skjul på, at det er dejligt at skulle spille endnu en koncert i hjembyen efter endnu et succesrigt år.



Et år, hvor Mads Langer ikke blot med singlen »3AM« var den mest spillede på de danske radiostationer, men også gav talrige koncerter - og fik en sød kæreste.



- Vi kom fra Aalborg i aftes, så i dag har vi været sammen med mine forældre rundt om Flyndersø, fortalte Mads Langer, inden han skulle hjem til familien.

