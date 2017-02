Restauranter regner med mange gæster på tirsdag

Selv om valentinsdag i år falder på en tirsdag i skolernes vinterferie, er der alligevel så meget romantik i luften, at flere lokale restauranter gør noget ekstra ud af kærlighedsdagen, som er af amerikansk oprindelse.



Restaurant Strandtangen i Skive er for første gang på banen med en særlig valentins-menu 14. februar, fortæller indehaver Halldur Asmundsson.



Han havde allerede lørdag eftermiddag reserveret plads til 30 mennesker i restauranten tirsdag.



- Vi håber da at få udsolgt, lyder det fra Halldur Asmundsson.



På Kongenshus Kro i Fjends har man i flere år forsøgt sig med en valentins-menu. Det har givet pæn tilstrømning, så selv om tirsdag ikke traditionelt er en stor gå i byen-aften, prøver man igen i år.



- Vi synes, det er gået så godt de andre år, at vi vil forsøge igen. Men jeg vil ikke komme med at gæt på, hvor mange der kommer. Mange er ikke nået til at bestille bord endnu, lød det fra medindehaver Lene Mortensen lørdag eftermiddag.

