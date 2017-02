Her må du holde, lige så længe du vil

Et ildevarslende standsning forbudt-skilt er det første, der møder bilisterne ved parkeringspladserne foran banegården i Skive, hvor mange holder, mens de henter og bringer rejsende til tog og busser.



Forleden fortalte en læser os, at han var af den opfattelse, at skiltet måtte betyde, at man som bilist egentlig højest måtte sidde og vente i bilen i et par minutter, inden man overlod pladsen til den næste.



Men sådan er virkeligheden slet ikke. Parkeringspladserne i »rundkredsen« ved pakkeboksen var ganske vist oprindeligt planlagt som korttidsparkeringspladser, mens langtidsparkering skulle finde sted ved Marius Jensens Vej i niveau med sporene. Men det endte faktisk med at blive sådan, at også parkeringspladserne til højre for banegårdsbygningen er uden tidsbegrænsning.



Det fortæller teknisk designer Mona Madsen fra teknisk forvaltning.



- Som jeg erindrer sagen, var der et politisk ønske om, at man droppede tidsbegrænsningen ved banegården, siger Mona Madsen.



Det skete på et så tidligt tidspunkt i planlægningen, at pladserne reelt aldrig nåede at blive reserveret korttidsparkering.



Formanden for teknisk udvalg Jens Peter Hedevang (V), Breum,synes det er fornuftigt, at pladserne alligevel ikke blev reserveret korttidsparkering.



- Som det er nu, er der jo ingen mangel på parkeringspladser ved banegården, siger han.



Arealet bag parkeringspladserne over mod kirkegården står i dag ubenyttet hen, og her er folk også begyndt at parkere.



- Det er Banedanmark, som i dag ejer arealet, og så længe de ikke har noget imod, at folk holder der, kan man jo gøre det, siger han.



Og skiltet med »standsning forbudt«?:



- Det fortæller folk, at man ikke må holde langs kantstenen i parkeringscirklen, oplyser Mona Madsen,.



Banedanmarks areal ved kirkegården var tidligere ejet af Skive Kommune, men indgik i et såkaldt »mageskifte«, hvor kommunen og Banedanmark byttede arealer.



Det har ikke i dag været muligt at få oplyst, hvilke planer Banedanmark har for fremtidigt brug af arealet ved kirkegården, hvor der tidligere holdt rutebusser.

