Kilde A/S lander aftale med stort tysk firma: »Vi er fyldt med forventninger«

De seneste måneder har virksomheden Kilde A/S ansat flere folk.



Nu har firmaet indgået en samarbejdsaftale med det tyske firma, Illig Maschinenbau GmbH & Co.



Og det kan føje flere medarbejdere til lønningslisten på Ulvevej i Skive.



- Lige nu og her er vi bare fyldt med forventninger, siger direktør Peter Friis.



Samarbejdet er et ekstra ben til den gamle Skive-virksomhed, hvis medarbejderstab er præget af, at halvdelen er ingeniører.



- Aftalen kan give os noget stabil omsætning, vurderer Peter Friis.



Samarbejdet handler ísær om varer inden for medicinsk udstyr og emballage til fødevarer, og Kilde A/S’ opgave bliver at lave komplementær-maskiner.



Det her giver os nogle store vækstmuligheder, fordi Illig er repræsenteret i 80 lande og har mange flere sælgere, end vi overhovedet har medarbejdere. Så på den måde får vi en eksponering og nogle muligheder, vi ikke tidligere har haft, sige Peter Friis





