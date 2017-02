Sikker sejr til Rossing

Ditlev Rossing fra Skive havde ikke det mindste problem med at sikre sig sin tredje sejr som professionel bokser lørdag aften. Ved Danish Fight Night-stævnet i Frederiksberg Hallerne vandt han med dommerstemmerne 40-34, 40-33 og 40-33 efter fire ensidige omgange mod slovakken Milan Checvala.



Begge boksere var ubesejret, Rossing efter to og Checvala efter en kamp inden mødet, men den 22-årige skibonit var sin ni år ældre modstander fuldstændig overlegen.



Checvala er tidligere thaibokser og kunne tåle nogle tæsk. Det var hans styrke, for han fik ikke fyret mere end en håndfuld slag af, der kunne mærkes hos Ditlev Rossing. Han bombede omvendt selv løs i samtlige 12 minutter - meget var forgæves, men især det dybe venstre hook var præcist over hele strækket.



Checvala tabte eller spyttede sin tandbeskytter ud fem gange til Rossings tiltagende irritation, og slovakken blev to gange fratrukket point for at have spyttet tandbeskytteren ud med vilje for at få luft.

