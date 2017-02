Træneren melder alt klar: Ditlev Rossing klar til tredje profkamp:

I aften træder Ditlev Rossing fra Skive for tredje gang i ringen som professionel bokser.



Og for anden gang er det Frederiksberg Hallerne i København, som er hjemmebanen for Rossing og de øvrige i promotor-teamet Mogens Palle/Brian Nielsens stab.



Her ordnede Rossing sin første modstander på knock-out, og planen er at følge op på de hidtidige to sejre og holde rekordlisten uplettet mod slovakken Milan Checvale, som også kommer som ubesejret i sin enlige kamp.



Ditlev Rossings daglige træner hjemme i BK Limfjord, Chris Christensen, kunne ikke være mere optimistisk.



- Det er kørt rigtig godt med træningen herhjemme, hvor han har fået masser af god sparring. Han siger selv, det har været hans bedste sparring hidtil op til en kamp, siger Chris Christensen.



Boksemæssigt har der været fokus på især én ting før mødet med Milan Checvale, som ifølge Chris Christensen er tidligere thaibokser.



- Vi har trænet meget forboksning. Det handler om at sætte sin boksning op, så man ikke bare buldrer løs og banker slag af sted. Det var lidt et problem i Ditlevs anden kamp, som startede lige vildt nok, og hvor han glemte at få det hele med. Han kan meget mere, end han har vist i de første to kampe, siger træneren.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: