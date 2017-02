Bolighuset klar i nye, flotte lokaler

De har stort set lige så mange møbler og lamper, som de havde på Skyttevej.



Udvalget af gulve og tæpper er også på niveau med det, Bolighuset har tilbudt på Skyttevej.



Men umiddelbart virker det, som om der er mere af det hele i Bolighusets nye lokaler i Center Øst, Viborgvej.



- Vi har ikke fået meget mere plads. Men vi har fået en bedre udnyttelse af lokalet, siger Flemming Smith Nielsen.



Sammen med Søren Nørgaard driver han Bolighuset, som efter et år på Skyttevej i Skive Syd har valgt at søge mod Center Øst.



Søndag bliver sidste dag på Skyttevej. Mandag morgen, den 13. februar, går dørene op til Bolighuset på den nye adresse. Og det bliver et andet syn, der møder kunderne.



- Vi har fået 1000 kvadratmeter, og vi har muligheden for at udvide op til 3000 kvadratmeter. Vi har fået lidt flere møbler ind i butikken, efter vi er flyttet, siger Flemming Smith Nielsen.



Lokalet er indrettet på loftet over Center Østs kombinerede hvidevare- og køkkenområde. Her ser de to nye beboere muligheder:



- For når folk skal se på køkken, så skal de også se på spisebord, og dem har vi, siger Flemming Smith Nielsen.



Om baggrunden for at flytte til Center Øst siger han: - Det var et ønske om at få nogle naboer og få lidt samarbejde med dem. Vi kan blandt andet annoncere sammen, og vores varegrupper supplerer hinanden godt.



Flemming Smith Nielsen henviser til, at der i Center Øst blandt andet sælges køkkener, gulve, tæpper og spiseborde, og så er det muligt at købe maling hos farvehandleren, som også er en del af centret på Viborgvej.



Flere forhandlere har fået produkter på hylder og gulv hos Bolighuset.



Planer om at ansætte personale har hverken Flemming Smith Nielsen eller Søren Nørgaard. Men håbet om at kunne få et godt samarbejde, hvor butiksejere kan hjælpe hinanden, er der:



- Vi har snakket om, at hvis en af de andre butikker har en chauffør, som vi kan låne, så kan vi måske få kørt en sofa eller et andet møbel ud en formiddag i stedet for en aften, siger Flemming Smith Nielsen.



En sengeafdeling, spiseborde flere steder i lokalet, sofaer, lænestole, sofaborde og lamper præger sammen med tværbjælke foroven det nyindrettede loft.



Midt i det hele er opstillet køkkenelementer, der giver indtryk af et barmiljø:



- Det er her alle de store handler skal indgås, smiler de to indehavere.



Åbent hus er en del af planen inden for nærmeste fremtid. Det samme er muligheden for at lave konceptdage.



- Her kommer allerede mange kunder. Jeg ved godt, at fordi folk køber en støvsugerpose nedenunder, så skal de ikke nødvendigvis også have en sofa med. Men fordi vi nu har forretning et sted, hvor der kommer flere folk, så vil der også komme flere ind for at kigge, mener Flemming Smith Nielsen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: