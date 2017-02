Biltyverier plager de få

Mens nogle bilforhandlere jævnligt får stjålet biler eller dele fra biler, så findes der forhandlere, som stort set aldrig får stjålet noget.



En af de heldige er Martin Lønborg, som i 24 år har solgt biler fra sit erhvervsdomicil, Motorgaarden, på Viborgvej i Skive.



- Jeg har ingen problemer, 7-9-13. Her har ikke været et tyveri i mange, mange, mange år. Det er nok 20 år, siden her har været et tyveri. Da stjal de nogle hjul, som der var nogle smarte alufælge på, siger Martin Lønborg.



Nærmeste nabo er en af byens servicestationer, der på facaden blandt andet har et 7-11 logo. Og Martin Lønborg mener, at netop naboen kan være årsagen til, at hans forretning i så mange år er sluppet for tyveri af alt fra hele biler til dele af biler.



- Jeg tror, det er fordi, der er så meget trafik ved tanken, hvor folk kører rundt det meste af døgnet, vurderer Martin Lønborg.



Airbag har den seneste tid været et stort hit blandt uvelkomne gæster hos et par af byens bilforhandlere. Men det, Martin Lønborg har været udsat for, er noget, som de fleste bilforhandlere har prøvet at ærgre sig over:



- Da vi kom herned, manglede flere bil alle fire hjul. De stod klodset op, husker Martin Lønborg.



Skive Folkeblads redaktion har besøgt flere af byens bilforhandlere, og noget tyder på, at tyverier plager de få. Men for dem, der plages, er det en dyr og irriterende gene.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: