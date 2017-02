Kæmp for friheden

Inden for 60 minutter skal en række opgaver være løst. Mysterier, gåder og alt sammen i en ny aktivitet hos Bowl’n Fun.



Sammen med en række andre centre har Bowl’n Fun Skive fået lavet noget nyt, som centrets gæster kan fornøje sig med. Her kan de skydeglade forsøge at få ram på løbende eller flyvende vildt. Her er mulighed for at gå på safari og tjekke elefanter.



Centerchef Brian Søgaard har store forventninger til det lokale bowlingcenters seneste satsning:



- Vi forventer helt klart at bruge det som en kombination i forbindelse med spisning. Vi har rigtig mange gæster inde, som spiser og bowler. Vi forventer også, at der vil være kunder, som kun vil komme for at benytte vores escape room, siger han.



Samlet hedder det nye lokale, som de seneste uger er dukket op hos Bowl’n Fun på Søndre Boulevard, Hunter’s Lodge. Men det deler sig i to grene, nemlig i en skydesimulator og det omtalte escape room.

