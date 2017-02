Klassespil i storsejr

Med et hidtil uset højt niveau gennempryglede Skive fH’s håndboldmænd søndag eftermiddag de ellers frygtede oprykkere fra Fredericia med cifrene 29-23.



Og det tilmed på udebane.



Grundlaget for den imponerende sejr var 45 minutters spil med blændende fokus og effektivitet. Så var værterne hægtet af og reduceret til statister foran eget stampublikum, og med en føring på 26-14 på det tidspunkt var der plads til at slække lidt til sidst.



SfH’erne kunne på den måde ikke have lagt bedre på til kampen mod Nordsjælland på lørdag i Skive, hvor sidste mulighed med at holde trit med topholdet skal forfølges.



På en dag hvor meget lidt gik galt, var der en helt igennem sublim præstation af Jesper Sørensen i Skives mål. Han nåede forrygende 27 redninger.

