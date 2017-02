Sverige lukker øjnene

I aftes skete er der endnu et drab i Malmø. En mand i 20’erne blev skuddræbt foran en restaurant i byen, der i forvejen er kendt for drab, vold og bandeopgør - ofte med indvandrere i fokus. 3. januar blev en 22-årig mand dræbt i byen, og en uge senere blev en 16-årig myrdet på vej til skole. I sidste uge blev en vicevært i byen ramt af skud, da han var ude at salte - han er stadig i livsfare.



I 2015 registrerede politiet i Sverige 23 skyderier med dødelig udgang - heraf syv i Malmø - men som dette år er startet, må tallet frygtes at stige markant. Udover drabene har der været flere skudepisoder. Situationen er alvorlig. Og helt håbløst er det, at store dele af det svenske samfund - politikere, medier og politi - synes at lukke øjnene for den kendsgerning, at indvandrere står bag en uforholdsmæssig stor del af den alvorlige kriminalitet.



Det har derfor vakt opsigt, at en enkelt betjent - Peter Springare fra Ôrebro - har vækket det svenske samfund med et indlæg på Facebook, hvor han beretter om al den kriminalitet, som indvandrere står bag bare i hans distrikt.



- Jeg er så forbandet træt. Det, jeg skriver herunder, er ikke politisk korrekt, men det skider jeg på, lød det bramfrit fra betjenten, der på kort tid både har oplevet at blive en modig helt hos en stor del af befolkningen og samtidig meldt til politiet for at føre hetz.



Siden 2005 har man i Sverige ikke offentliggjort tal, der sætter nationalitet og herkomst på de kriminelle. Den gang viste tallene en klar overvægt af mistænkte for kriminalitet blandt indvandrere sammenlignet med etniske svenskere. Medierne i Sverige undlader samtidig i stor stil at fortælle, hvem der står bag alvorlig kriminalitet. Og i den politiske verden er der i de gamle partier en betydelig berøringsangst over for emnet.



Den svenske statsminister Stefan Löfven var da også hurtigt ude at sige, at han ikke kunne genkende det billede, som betjent Peter Springare havde givet på Facebook. Senere var indenrigsministeren i Sverige dog ude med en kommentar om, at man godt ved, at der er en overrepræsentation af forbrydelser begået af indvandrere i landet.



Så er der kommentarer i svenske medier om, at man godt ved, at det er sådan - men at det angiveligt er forkert at få tal og statistik lagt frem om problemets omfang ...



Kæden er hoppet af i det svenske samfund. Det er en hel gal strategi at lukke øjnene for virkeligheden og dens problemer. Menigmand i Sverige kan jo se og opleve, at kriminaliteten i visse områder er helt ude af kontrol, og en fejlslagen integration og udlændingepolitik er en del af forklaringen. At erkende udgangspunkt og virkelighed er den første betingelse for at få håndteret problemerne. Vil Sverige virkelig vælge at sove videre?



I Danmark er der trods alt større åbenhed om virkelighedens verden, og mange medier - herunder Skive Folkeblad - skjuler ikke herkomst eller nationalitet blandt kriminelle. Og Danmarks Statistik har f.eks. også berettet, at mere end hver tredje dømte for voldtægt er indvandrer eller efterkommer af indvandrere. At se problemet ærligt i øjnene er den første forudsætning for at få det løst.



Det burde svensk politi, svenske politikere og svenske medier være enige om. Når 163.000 svenskere på få dage bakker op om Facebook-gruppen »Stå upp for Peter Springare« er det udtryk for, at han har rørt ved et reelt og voksende svensk problem, som såkaldt »ansvarlige« alt for længe har ment skulle skjules. Men problemer skal frem i lyset for at blive håndteret. Det må også Sverige erkende, selv om processen kan blive smertefuld.



O.D.

