Tanker efter en generalforsamling

Den for tiden hjemløse Skive Kunstforening afholdt den 9.februar sin årlige generalforsamling De 80-100 fremmødte fandt sig godt til rette i et rummeligt lokale, venligt stillet til rådighed af Spar Nord. Banken finder helt tydeligt, at Kunstforeningens arbejde er et aktiv for byen og værd at støtte. Det er vi taknemmelige for.



Forsamlingen påskønnede helt tydeligt fra de nærmest implicerede embedsmænd at få en opdateret, saglig redegørelse for det igangværende projekt: arbejdet med ombygningen og udvidelsen af den gamle museumsbygning. En hjertesag for Kunstforeningen.



Men også embedsmændene er naturligvis afhængige af de snævre stopgrænser for museumskulturen i Skive, der er sat af politikerne.



Og desværre: museernes bestyrelse består udelukkende af politikere uden professionel museumserfaring. Ellers ville de vel med ansvarsfølelse for museerne for længst have sat deres kolleger på plads med et: Nej, hold så op, nu må I prøve at forstå, hvad det her drejer sig om! Der er værdier på spil!



Der er ingen tvivl om, at museernes bestyrelsesformand Jan Dyhrberg Andersen er en nyttig mand, når det gælder om at løse de mange praktiske problemer, der kan opstå i forbindelse med en kompliceret ombygning.



Men når hatten er blevet løftet i den forbindelse, står vi altså tilbage med det fundamentale problem, at der er tale om en helt uprofessionel bestyrelse, hvad museernes indre liv og behov angår. Begrundelsen for at gøre bestyrelsen politisk var, så vidt jeg husker, at der ville være en økonomisk fordel i at få etableret en direkte kontakt, en pipeline, til de bevilgende myndigheder.



Men det er desværre vanskeligt at få øje på, hvad der positivt er kommet ud af denne fratagelse af museernes egen myndighed.



Det er sagt så tit, men må desværre siges igen:



Efter 50 års længselsfuld venten havde vi imødeset en udvidelse, der kunne tilgodese de efterhånden stærkt forøgede samlinger og give plads til en fortsat vækst i de kommende år. Man må så håbe for vores efterkommere, at der ikke vil blive tale om endnu et halvt århundredes ventetid. Men i realiteten er der jo allerede disponeret med en fortsat pladsmangel.



For hvad får vi nu? En skrabet udvidelse, der vil give sølle 100 kvadratmeter ekstra til de to museer i fællesskab.



Der kan da bygges endnu en kube, får vi at vide, men de syv millioner må vi brugere i så fald selv se at skaffe.



Havde man ikke en passende tilbageholdenhed, kunne man finde på at kalde dette for en uartighed over for museumsfolket i Skive.



Ikke mindst i en tid, hvor kommunen åbenbart ligger inde med en halv milliard, virker dette direkte sølle.



Kunsten for politikerne synes at være at knibe museerne af med så lidt som muligt.



Lad os nu snart se en kultur med en anderledes vilje. Det har borgerne fortjent, vil jeg mene.







Med venlig hilsen



Ingvar Glad,



Kirkevej 16 A,



7800 Skive

