Nej tak til Erik Mortensens drømmesamfund

Den 15. december påviste jeg her på siderne, at Ralph Pittelkow (RP), ejeren af Den Korte Avis, er en uvidende hykler, som ikke ved, hvad ytringsfrihed er, og hævder, at hans ytringsfrihed er truet, fordi en række virksomheder er ophørt med at annoncere i hans »avis« - samtidig med, at han selv afviste et læserbrev, som jeg sendte til hans »avis«.



Det fik Erik Mortensen (EM) fra Vile til tastaturet. Ikke for at kommentere mit læserbrev, men for over to læserbreve at udbrede sig om forskellige emner, som intet har med mit oprindelige indlæg at gøre - en udbredt praksis inden for EM’s parti, Dansk Folkeparti, hvor man nødig holder sig til sagen, hvis det tjener ens sag bedre at tale om alt mulig andet.



Efter at have afsløret, at hans forståelse af ytringsfriheds-begrebet er lige så begrænset som Pittelkows, erklærer EM, at det kun er rimeligt af RP at afvise mit læserbrev, fordi det indeholder noget »værre vrøvl« - naturligvis uden antydning af argumentation for denne påstand, for hvorfor dog bruge tid på argumentation, når det er både hurtigere og nemmere at fyre et par uforskammetheder af.



Og som EM siger, har jeg naturligvis ikke krav på ytringsfrihed, for jeg vrøvler nemlig og er uenig med EM, og ytringsfrihed er naturligvis forbeholdt folk som EM, RP og deres meningsfæller.



EM forstår ikke, hvorfor jeg beskylder ham for at manipulere, når han beskylder DR P3 for at opfordre lytterne til at kontakte Den Korte Avis’ annoncører. Jeg tror, de fleste var i stand til at forstå min oprindelige begrundelse, men for EM’s skyld prøver jeg igen.



Det var en studievært på P3, som i en direkte udsendelse fremsatte denne idiotiske og dybt uprofessionelle opfordring, og hvis man vil undgå noget sådant, så må man enten lave uendelig detaljerede regler for hvad studieværter må sige og ikke sige - eller kun sende forskudte udsendelser, som man kan censurere, inden de slippes ud i æteren.



Derfor er EM’s kritik af DR P3 udtryk for manipulation. Mere indviklet er det såmænd ikke.



EM kalder det »noget af en indrømmelse fra en person fra den yderste venstrefløj«, når jeg »indrømmer«, at der findes muslimer, som »går ind for stening og andre vanvittige ting«.



Jeg har aldrig hørt nogen fra venstrefløjen betvivle, at der findes (ganske få) muslimer, som går ind for den slags vanvid - ligesom jeg aldrig har hørt om nogen på venstrefløjen med et (næsten) sygeligt behov for at påstå, at det gælder for alle muslimer.



Selv om det intet har med mit oprindelige indlæg at gøre, kommer EM som en god DF’er naturligvis ind på, hvordan »den muslimske masseindvandring« truer »vores i dag harmoniske land«.



Hvordan de 4,7 procent, som muslimerne udgør af befolkningen, skulle true noget som helst, det fortæller EM ikke noget om.



Han vil så nok sige, at muslimerne føder mange flere børn end »danskerne«, så de til sidste bliver flere end os. Den holder heller ikke.



Muslimske kvinders fertilitet har tidligere være væsentligt højere end »danskes«, men over den sidste halve snes år er den faldet dramatisk og er nu stort den samme som »danskeres«. Så den holder heller ikke.



Så vil EM nok gribe det sidste halmstrå: Alle de flygtninge, som kommer hertil. Også dette tal er faldet dramatisk, efter at Inger Støjberg har fået udviklet sine menneskefjendske metoder, så en del af dem nu ligger og skvulper i Middelhavet eller fryser ihjel i primitive telte i diverse flygtningelejre sydpå.



I oktober 2016 kom der 347 flygtninge hertil, og alle regner med, at tallet falder mere.



Og som bekendt gør Støjberg alt i sin magt for at få dem sendt retur, uden hensyntagen til, om de er i livsfare i deres hjemland.



EM slutter af med endnu en uforskammethed, nemlig »at i mennesker på den yderste venstrefløj ikke ønsker det Danmark jeg kendte og elskede«.



Til det kan jeg kun sige: Jo, det gør vi i høj grad, selvom folk på den yderste højrefløj mener at have monopol på fædrelandskærlighed.



Men vi ønsker IKKE det Danmark, som EM tydeligvis ønsker.



Vi ønsker ikke et land, hvor folk som EM slås for at skabe splittelse i befolkningen og bestemmer hvem ytringsfriheden gælder, hvor vi skal diskutere frikadeller og badeforhæng og udråbe alle muslimer til at være kriminelle, spytte på muslimske kvinder på gaden og rive deres tørklæde af, nægte at bruge en forsvindende lille del af vores enorme formue på at hjælpe syge, sultende, frysende og døende mennesker, og hvor man kalder folk som mig og mange andre »landsforrædere«, fordi vi forsøger at hjælpe de flygtninge, som kommer hertil uden andet end det, de står og går i.



Niels Graverholt,



Skelagervej 330,



8200 Aarhus N

