Politikerne i tænkeboks om inklusion: Behov for mere tid til nyt oplæg

Inklusion er fortsat vejen frem for skolerne i Skive Kommune.



Det understreger formand for børne- og familieudvalget, Ole Priess (S), Balling, efter det seneste møde i udvalget.



Her konfirmerede politikerne, at Skive Kommune tager en time out i forhold til planerne om at indføre en ny model for specialundervisning, hvor tilbuddet om at gå i en decideret specialklasse skulle gives til færre.



Men politikerne tager samtidig hul på arbejdet med at komme videre med en model for inklusionen, der tager højde for de høringsvar, der udtrykte bekymring for det faglige grundlag.



- Vi skal videre i indsatsen. Det er indiskutabelt, men alle skal kunne se sig i det. Vi skal have alle aktører med, siger Ole Priess.



Han tilføjer, at inklusion er meget andet end at flytte elever fra specialklasser over i »almindelige« klasser.



- Klassebegrebet er blot én ting at diskutere. Det handler om, at vi på alle planer skal blive endnu dygtigere og parate til at modtage børn med de forskellige udfordringer, de måtte have, siger Ole Priess.



Derfor bruger politikerne nu de næste måneder på at undersøge, hvordan arbejdet med inklusion kommer videre.



Målet er at få udarbejdet et debatoplæg, som kan komme på bordet i løbet af 2017.



En styregruppe og en projektgruppe med en lang række fagpersoner går nu i gang med at udarbejde oplægget.



