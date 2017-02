Våd weekend: Bøde for at tisse på Søndercentret

Politiet har sigtet i alt tre unge mænd for at have tisset på offentlig vej og område



Klokken 02.25 lørdag var det to unge mænd fra Kjellerup på henholdsvis 19 og 21 år, der urinerede op ad hovedindgangen til Søndercentret. Det fik de begge en bøde for.



Klokken fem lørdag morgen var det en 23-årig mand fra Skive, der tissede på fortovet på Thinggade i Skive, og han kan også se frem til en bøde, oplyser lokalpolitiet.

