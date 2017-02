24-årig mand kørte galt i solouheld

En ældre BMW kørte galt ved en solo-ulykke søndag kort efter klokken 16.20 ved Albert Diges Vej/J. C. Stilingsvej i Skive.



Da føreren af bilen, en 24-årig mand fra Randers, ville svinge ind på J. C. Stilingsvej, knækkede akslen til bilens højre baghjul.



Derfor snurrede bilen rundt om sig selv og endte uden for selve vejen, men der skete ikke personskade, og der var ikke andre involveret i uheldet, oplyser lokalpolitiet i Skive.

