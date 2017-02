Mange syge elever på efterskoler

Arbejdspladser bliver næsten lagt ned. Hver vinter hænger influenza og infektionssygdomme. Nogle år værre end andre, og i år har det blandt andet ramt egnens efterskoler.



Værst ser det tilsyneladende ud på Kongenshus Efterskole, hvor 15 ud af i alt 40 elever op til vinterferien lå syge med forskellige former for infektionssygdomme. Enten hjemme eller på skolen.



- Stort set alle, både ansatte og elever, har haft en tur. Det gælder også mig selv, fortæller sekretær Karina Juul Pallesen fra efterskolen.



Med så mange syge er det svært at opretholde et normalt efterskoleliv, men skolen har stadig fungeret.



Hos Salling Efterskole i Jebjerg er det knapt så slemt, hvor 17 var hjemme på grund af sygdom og to lå syge på skolen op til weekenden. I alt altså knap 20. Men det er så ud af 158 elever.



- Vi har nogle andre år prøvet, at skolen er blevet lagt helt ned på grund af de her infektionssygdomme, der typisk rammer om vinteren, men så galt er det slet ikke gået i år, vurderer forstander Leif Lundsgaard. Salling På begge efterskoler er vurderingen, at efterskoler kan blive ramt ret hårdt, når epidemierne er i gang, fordi man er forholdsvis mange mennesker, der er meget tæt på hinanden.

