Svensker vandt 800.000 kr. i Skive

En svensk spiller tog det meste af puljen i V65-spillet på Skive Trav lørdag aften, da han var ene om at ramme den rigtige kombination.



En spiller i den lille by Hökerum, der ligger en times kørsel fra Göteborg, fortryder næppe, at han havde lavet en kupon til 756 kr. med to ugarderede afdelinger til V65-spillet. Den pågældende blev nemlig ene om at finde de seks rigtige, og sammen med 20 rækker med 5 rigtige løb den samlede gevinst op i 800.827 kr.



Inden sidste afdeling var der ellers 39 systemer, der havde mulighed for at få seks rigtige, og mange havde sat deres håb til storfavoritten Victory Helleberg med Jeppe Juel.



Den fik imidlertid det hårde spor i opløbssvinget og selv om den angreb godt i opløbet, nåede den ikke helt frem. Derfor kunne løbets mindst spillede hest, Speedy Højlund (ENS Snapshot) med Kenneth Andersen vinde i stedet, og så gik alle pengene til Sverige.

