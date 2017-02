Tulle og Mette i tættere parløb

Der er opbrud i dansk politik, og det er langt fra slut. Faktisk er det kun lige begyndt.



Den nye alliance mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bliver hele tiden til et stadig tættere parløb, og det bekræftes i et dobbeltinterview i fagbladet 3F mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl med øgenavnet Tulle og S-formand Mette Frederiksen.



Tulle og Mette er nu så tæt, at S-formand Mette Frederiksen end ikke vil udelukke et regeringssamarbejde mellem S og DF! Det er nye tider! Og Kristian Thulesen Dahl glæder sig over, så meget S og DF nu samarbejder om, og han ser frem til, at det udvikler sig yderligere. Og mens der kun er lille kontakt mellem Lars Løkke og Thulesen Dahl, så er der masser af samtaler mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Deres alliance synes at blive stadig tættere. Det er ikke en god nyhed for dem, der ser behov for flere reformer og forandringer i det danske samfund.



De to partier - S og DF - samarbejder tæt og holder samtidig hinanden i skak af gensidig frygt for at tabe vælgere. Der er ikke meget nytænkning i forhold til skat, pension og offentlig service hos S og DF, og sidstnævnte parti skylder også stadig en forklaring på, hvorfor Danmark ikke skal være fuldt og helt med i det europæiske politisamarbejde, der på tværs af grænser forsøger at stoppe alvorlig kriminalitet - herunder narko- og menneskesmugling.



Det er overordnet set relevant nok, at partier ser på indholdet - frem for partinavne - når man vælger samarbejdspartner. Men så må det jo bare konstateres, at Socialdemokratiet - i modsætning til under Helle Thornings og Poul Nyrup Rasmussens ledelse - har skiftet politisk syn på blandt andet reform- og fornyelsesbehovet i det danske samfund, når man nu er blevet så tæt med Dansk Folkeparti.



Dagbladet Børsen udtrykker i en leder i dag frygt for, at Danmark med øget DF-indflydelse vil »udvikle sig til et internationalt isoleret og teknologisk tilbagestående samfund«, og at det ikke er spor hyggeligt med udsigten til, at »Danmark udvikler sig til et arbejdende frilandsmuseum«.



Det er naturligvis hårdt sat op, og forhåbentlig går det ikke så galt. Men bekymringen for, hvad S-DF- alliancen vil betyde, er ved at gribe om sig.



Samtidig vil den stadig tættere S-DF-alliance også skabe bevægelse i andre partier. Regeringen med Lars Løkke i spidsen bliver nødt til at forsøge at få etableret et bedre samarbejdsforhold med DF, der trods alt pegede på Løkke som statsminister efter sidste valg.



Oppositionen er også i opbrud. Alternativet vil ikke længere love at pege på Mette Frederiksen som statsminister, og Enhedslisten vil ikke love at frede en ny S-ledet regering. Og hvordan vil Radikale Venstre efterhånden håndtere, at partiet i afgørende spørgsmål om f.eks. økonomi, skat, reformer, pensionsalder og EU-samarbejde er mere enig med den nuværende regering end med Socialdemokratiet?



Skal de radikale pege på Mette Frederiksen som statsminister for enhver pris? Mon ikke der også i de radikales mødelokale på Christiansborg er brug for grundig analyse og omtanke i forhold til de politiske realiteter.



Socialdemokratiet signalerer ikke mere lyst til at få de radikale med i regering. Til gengæld vil S ikke udelukke et S-DF-regeringssamarbejde.



Det er nye tider.



