Få nu ja-hatten på, hr. Glad

I mandagens udgave af Skive Folkeblad har Ingvar Glad et læserbrev i avisen. Det kaldes »tanker efter en generalforsamling«, men det er ikke just glade tanker, som hr. Glad tænker. Tværtimod bruger han ganske meget spalteplads på at skose den siddende bestyrelse i museet. En bestyrelse, som jeg qua min plads i Kultur- og Fritidsudvalget automatisk er en del af. Med glæde i øvrigt.



Hr. Glad er ikke glad, forstår man. Han mener bestyrelsen »udelukkende består af politikere uden professionel museumserfaring«. Jeg kender faktisk ikke de øvrige bestyrelsesmedlemmers fulde generalieblad, men for mit eget vedkommende har hr. Glad fuldstændig ret. Og godt det samme, for det betyder, at jeg ikke er sovset ind i personkonflikter, gammelt nag og andet skidteras og derfor kan træffe fuldstændigt objektive beslutninger på vegne af - og til gavn for - museet.



Måske er det derfor, dette byråd skriver historie ved at være det første af godt et dusin byråd, som rent faktisk får gjort noget ved Havnevej. Der har været talt og talt og talt og talt og talt og talt og talt og talt om det her i minimum 50 år. Vi gør noget ved tingene, og har - med rigtig god hjælp fra Spar Vest Fonden - fremskaffet cirka 30 millioner kroner til renovering og udbygning af museet på Havnevej.



Sideløbende har byrådet bevilget 6-7 millioner kroner til nybyggeri af magasinforhold i Rønbjerg - et område, som virkelig har været forsømt i mange, mange år - og læg dertil 2-3 millioner kroner for at klargøre Rønbjerg Skole til museumsadministration. Altså samlet set 37-40 millioner kroner, noget som hr. Glad kalder »en skrabet udvidelse« og en »uartighed over for museumsfolket«.



Jeg vil tillade mig at sammenligne disse udtalelser med nutidens curlingbørn, som slet ikke aner, hvor heldige de egentlig er. Får de at vide, at de må få en mellem popcornmenu i Cinema3, så spørger de uden nogen pli eller situationsfornemmelse overhovedet, hvorfor de ikke må få en stor menu. Får de for 30 kr. bland-selv-slik om fredagen til X-factor, så er det for galt, at de ikke må få for 50 kr., og får de at vide, at de selv må bidrage lidt til festen, hvis det skal blive rigtig sjovt, så bliver man mødt med nej-hat og fornærmede miner.



Dog ved jeg heldigvis, at hr. Glads udtalelser ikke er repræsentative for Skive Kunstforenings bestyrelse, som på eget initiativ har kontaktet museets bestyrelse samt fremstående embedsmænd i forvaltningen for at aftale en møderække, hvor det blandt andet diskuteres konstruktivt, hvordan kunstforeningen kan være med til at tilvejebringe midler til en kube eller to mere, som så med stor sandsynlighed vil blive øremærket kunstsamlingen.



Dette og meget mere kan man læse om i Skive Kunstforenings medlemsblad nr. 6 fra december 2016, hvor formand Kurt Poulsen leverer en fremragende - og konstruktiv og fremadrettet! - klumme på vegne af bestyrelsen. Samme bestyrelse, som også mestendels kom med konstruktive input, da museets bestyrelsesformand Jan D. Andersen fremlagde museumsprojektet på Skive Bibliotek for ikke så længe siden.



Lad mig i den forbindelse lige nå at rose min museumsformand og byrådskollega for et fremragende stykke arbejde. Museumsverdenen er ikke det letteste farvand at navigere i, men Styrmand Andersen har gjort det fantastisk flot, og selv om han kom til at kalde sig selv »byrådets rottweiler« i Skive Folkeblad i forbindelse med sin formandspost for museet, og selv om han er socialdemokrat og dermed er i opposition til mit eget borgmesterbærende parti, så har jeg ingen som helst bekymringer med at klappe Jan D. Andersen på skulderen. Godt gået.



40 millioner kroner er altså også en slags penge. Vi får renoveret en nedslidt, utidssvarende og skimmelsvampsbefængt museumsbygning, vi får gjort noget ved de katastrofale og kritisable magasinforhold, og forhåbentlig når vi også at give Bevaringscentret ordentlige plads- og arbejdsforhold i denne byrådsperiode.



Jeg er vant til at sige min mening, og det gælder også i et valgår. Ikke at jeg bilder mig ind, at en Venstre-mand som mig får ret mange stemmer fra museumsverdenen. Og det er heller ikke derfor, jeg skriver dette læserbrev. Men jeg synes faktisk, det er en temmelig utaknemlig, ukonstruktiv og uigennemtænkt tilgang, hr. Glad har til tingene.



Og hvad må Spar Vest Fonden da ikke tænke? Flotte 10 millioner kroner bevilger man, og dét her er så takken? Det blev desværre kun til en mellem popcornmenu, hr. Glad, men muligheden for en opgradering til en megamenu er der. Du må bare selv gøre en indsats.



Med venlige og konstruktive hilsener



Jesper Elbæk,



byrådsmedlem (V),



næstformand i Kultur- og



Fritidsudvalget,



medlem af bestyrelsen



i Muse®um,



Viborgvej 326,



7840 Højslev

