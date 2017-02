»Skive by er blevet svigtet«

Skive by blev svigtet ved kommunalreformen for 10 år siden. Det mener tidligere borgmester Per Jeppesen.



- Skive tabte ved kommunesammenlægningen. Før var der et drive i kommunen, som gik i stå. Kommunen og erhvervslivet arbejdede stærkt sammen. Siden har det knebet med at få hele toget til at køre, siger Per Jeppesen.



I år er det 10 år siden, kommunerne Spøttrup, Sallingsund, Sundsøre og Skive blev lagt sammen.



Per Jeppesen blev den gamle Skive Kommunes sidste borgmester, og han mener, at udviklingen i Skive by er blevet svækket siden kommunalreformen.



- Jeg synes, Skive by er blevet svigtet. Jeg fornemmer i hvert fald, at mange synes, der sker for lidt i Skive by. Det er fint at udvikle landsbyer, men man skal ikke glemme, at de fleste flytter mod større byer.



- Jeg husker, at mange fra oplandet syntes, at det, der skete i Skive, var spændende. Samtidig skulle alt være på samme niveau, og det kom til at gå ud over Skive, siger Per Jeppesen, der betegner sig selv som mere skibonit end socialdemokrat.



Folkebladets serie »10 år efter«, der ser nærmere på, hvordan det er gået med Skive-egnen siden kommunalreformen i 2007, begynder i avisen i dag. I dag er der et stort interview med Per Jeppesen i avisen.

