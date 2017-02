Indbrudstyv stjal for 64.000 kroner

Ved et indbrud i en villa på Lyngvænget i Glyngøre i den forgangne weekend blev der stjålet værdier for i alt 64.000 kroner.



Det oplyser lokalpolitiet i Skive nu.



De 22.000 var i kontant udenlandsk valuta, og desuden blev der stjålet forskellige ure - blandt andet et Garmin.



Et utal af smykker - halskæder, ankelkæder, armbånd og meget andet - herunder en del smykker i både guld og sølv - var også blandt de værdier, der var forsvundet.



Indbrudstyven eller tyvene kom ind ved at bryde et soveværelsesvindue op og har derefter været en tur rundt i hele huset.

