Uheld i rundkørsel: Påkørte bil og stak af

En ukendt mandlig bilist, der muligvis kørte i en VW Golf eller Polo med noget rødt på, påkørte mandag i rundkørslen Ringvej Syd/Viborgvej en anden bil, hvorefter han bare kørte fra stedet.



Den mandlige bilist kom kørende fra Ringvej og ind i rundkørslen, hvor han ikke overholdt sin ubetingede vigepligt.



Det gik ud over en 27-årig kvindelig bilist fra Stoholm, der kom kørende ad Viborgvej i retning mod Viborg. Hendes bil fik en bule i bagskærmen som følge af uheldet, og hun anmeldte det senere mandag til politiet.



Der skete kun mindre materiel skade og ingen personskade.



- Men det er en uskik bare at køre fra stedet efter at have forvoldt et uheld, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.

