Dagplejens økonomi skal undersøges i ny analyse

Det skal ikke være en spareøvelse, når dagplejen i Skive Kommune i de kommende måneder skal underkastes en analyse af budgetterne. Det understreger Ole Priess (S), formand for børne- og familieudvalget efter udvalgets seneste møde.



Et fald i fødselstallet har været medvirkende til, at det i de senere år ikke har været let at få budgetterne for området til at nå sammen, fordi man løbende skulle tilpasse sig et faldende antal børn.



Nu er der så småt udsigt til, at faldet stopper og måske endda afløses af en lille stigning. Men dagplejen har i de seneste 10 år haft underskud i forhold til det budgetterede. Derfor kommer analysen, der skal forsøge at finde nogle redskaber, der kan gøre det nemmere at overholde budgetterne.



Analysen skal foretages af eksterne konsulenter, og Børne- og Familieudvalget får den efter planen tilbage på bordet ved sit juni-møde.

