Fire skibonitter på landsholdet

I weekenden var flere end 30 taekwondo teknikudøvere fra hele landet samlet i Risskov til årets første landsholds-samling og samtidig den første samling for det ny-udtagne landshold under kaptajn Ky Tu Dang.



I den nye trup er der blevet plads til Nikoline Frølich, Brian Louring, Rene Louring samt Kim Nedergaard fra Skive Taekwondo Klub.



Der blev ikke genvalg til Simon Thomsen, der nu må forsøge at kæmpe sig tilbage i landsholdsvarmen, selv om det kan blive vanskeligt.



Det siger klubkammerat, og tidligere landstræner Kim Nedergaard.



- Det er en særdeles erfaren landstræner i Ky Tu Dang som Dansk Taekwondo Forbund har valgt som afløser, siger Kim Nedergaard.



- Den nye landstræner har bl.a. syv EM guldmedaljer i bagagen og en enkelt VM mesterskab samt flere VM sølvmedaljer og er dermed stadig en af verdens mest vindende udøvere til dags dato.



- Jeg håber og tror, han kan føre det nye landshold mod nye højder. Under alle omstændigheder har det været rart at få sparket gang i en ny æra og vi bakker 100 pct. op omkring den nye landstræner, slår Nedergaard fast.



- Nu kigger vi frem mod en meget spændende forårs-sæson, der indeholder et Europamesterskab, som afholdes på Rhodos i Grækenland i starten af maj. Umiddelbart efter denne begivenhed afholdes det første Beach VM samme sted. Så der bliver rigeligt at se til de kommende måneder, siger han.

