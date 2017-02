Mette Frederiksens kolbøtter

Den voksende og nære alliance mellem S og DF vækker velbegrundet opsigt - og da ikke mindst, at S-formand Mette Frederiksen ikke vil udelukke regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.



Mette Frederiksen har endnu ikke været S-formand i to år, men hun har allerede lanceret vidt forskellige holdninger til netop Dansk Folkeparti, som hun lige nu slet ikke kan få nok nærhed til.



I sin tiltrædelsestale til S-kongressen i juni 2015 lød det fra Mette Frederiksen: - Dansk Folkeparti vil altid gerne være med til festen, men de løber som regel fra regningen.



Og i 1. maj-talen sidste år sagde Mette Frederiksen: - Dansk Folkeparti kan vi ikke regne med.



Nu lyder ganske andre toner fra samme Mette Frederiksen. I det omstridte dobbeltinterview med Kristian Thulesen Dahl (DF) i 3F fagbladet i denne uge har Mette Frederiksen en helt ny holdning til DF:



- Egentlig oplever jeg, at Kristian og jeg arbejder meget på samme måde. Når der er et problem, der skal løses, så sørger vi for at finde et ordentligt svar. Jeg er glad for samarbejdet, og hvad fremtiden bringer, det får fremtiden jo vise.



Med andre ord en gevaldig kolbøtte i forhold til, hvad Mette Frederiksen tidligere som S-formand har sagt og ment om DF.



Og nu vil hun endda ikke udelukke et fremtidigt regeringssamarbejde mellem S og DF. Det er nye toner ...



Det er ganske tydeligt, at S-DF-alliancen af de to partier bruges til ekstra partiprofilering. Socialdemokraterne har brug for at vise, at man er lige så kontante som DF på udlændingeområdet, og DF har brug for at vise, at man er lige så optaget som Socialdemokraterne af sikring af velfærdsydelser. Problemet for samfundet er så, at S og DF tilsammen bliver angst for nødvendige reformer og ikke vil være med til at skabe grundlag for den vækst, der skal sikre finansiering af netop velfærdssamfundet. Den vækst kommer ikke ved at sige nej til lavere skat på arbejde eller ved at ønske at øge det offentlige forbrug mere, end den nuværende regering ønsker.



Alliancen mellem S og DF kan sagtens blokere for den nuværende regerings reformønsker, men der vil for Socialdemokratiet ikke være meget fremtid i at skulle bygge på at være et parti, der ikke har mod på nødvendige reformer og skabelse af vækst og nye job. S-R-regeringen havde mod til reformer og vækst, og begge dele er nødvendige for at sikre fremdrift og fremtidssikring af nødvendig velfærd.



Der kan - måske - være kortvarig vælgerappel i at tale til det flertal, der ikke er aktive på arbejdsmarkedet, men den ansvarlige holdning vil være at have fokus på, hvordan der skabes vækst, udvikling, job og uddannelse, så samfundet beriges og velfærd kan finansieres - og det på en måde, så aktive borgere belønnes og ikke straffes, og hvor der for alle skal være en større og klar gevinst ved at være i aktivt arbejde frem for på passiv bistand.



Disse afgørende, store linjer for samfundsøkonomien er der desværre grund til at tro, at Mette og »Tulle« har glemt i deres stadig mere hede, politiske alliance. Men i så fald vil virkeligheden på et tidspunkt indhente dem - og så får de brug for nye kolbøtter.



O.D.

