26-årig sigtet for biltyveri: Hævdede han havde lånt bilen

Med et par dages forsinkelse er en 26-årig mand fra Skive blevet sigtet for biltyveri - eller brugstyveri af bil, som det hedder.



Det oplyser lokalpolitiet i Skive.



Den 13. februar klokken 00.05 på Engvang i Skive stoppede politiet en grå Skoda. Føreren skulle have lånt bilen, men det har ejeren efterfølgende afvist, og det har så medført, at bilisten nu er blevet sigtet for brugstyveri af bilen, oplyser lokalpolitiet i Skive.

