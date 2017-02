Kirkegaard: Ingen kløfter mellem by og land i Skive Kommune

Der er ingen grøfter mellem land og by i Skive Kommune. Sammenlægningen af kommunerne Skive, Spøttrup, Sallingsund, Sunds­øre til den nye Skive Kommune for 10 år siden gav tværtimod en kommune, som har musklerne til at håndtere de krav, der er fra borgerne og fra udviklingen.



Sådan ser kommunens borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) situationen i kommunen 10 år efter, at de fire kommuner gik sammen.



- Jeg kan faktisk ikke hus­ke et eksempel på, at en kløft mellem by og land har vist sig i byrådet. Vi er kommet langt ud over den. Jeg synes, at medlemmerne af Skive Byråd er gode til at tænke i helheder, siger han.



- Man var kommet dértil, at der skulle ske noget. Det skyldtes blandt andet, at små kommuner havde svært ved at skaffe nødvendig arbejdskraft til nogle opgaver. Det mærkede vi ikke så meget til i Skive Kommune, hvor vi måske godt kunne have fortsat med den størrelse, den daværende Skive Kommune havde. Samtidig gav sammenlægningen mellem de fire kommuner et stærkere fagligt miljø i den ny kommune, siger Peder Christian Kirkegaard.



Borgmesteren lægger vægt på, at det er lokalpolitikernes opgave at tegne de overordnede linjer i kommunen.



- Der er langt mellem Fur og Virksund, siger Peder Christian Kirkegaard, og afstanden mellem folkevalgte og borgerne er også blevet større, fordi der er færre byrådsmedlemmer i forhold til antallet af borgere. Jeg kan ikke sige, hvad den større afstand mellem politikere og borgere betyder. Men jeg er sikker på, at de fleste borgere godt ved, at et byråd står for de overordnede linjer i en kommune og ikke blander sig i detaljerne.



Stort interview med Peder Christian Kirkegaard i Skive Folkeblad i dag. Interviewet er en del af serien »10 år efter« om kommunalreformen.

