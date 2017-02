Børnetøjsforretning lukker

MiniChic med base i Lihme lukker.



- Efter fem fantastiske år med MiniChic er tiden kommet, hvor jeg har været nødt til at træffe et af svære valg, skriver indehaver Maj Sorin-Kristensen i en pressemeddelelse.



- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at livet som selvstændig, udover at være helt fantastisk, også er meget tidskrævende, og jeg er nået dertil, hvor jeg nu gerne vil prioritere min familie mere, og derfor har vi valgt, at vi lukker MiniChic, lyder hendes begrundelse.



MiniChic har eksisteret som både webshop og fysisk butik siden 2012. Butikken holder til i den gamle skole i Lihme, og konceptet bag projektet var til tilbyde børnetøj og ting til børneværelset, der ikke lige var at finde andre steder.



MiniChic har etableret såkaldte pop-up shops i både Vinderup og Skive, som også lukker.



- Vi har valgt at lukke ned hen over det næste halve år. Så har vi også tid til at få sagt ordentligt farvel til vores kunder, lyder det fra Maj Sorin-Kristensen.



Ophørsudsalget er allerede i gang.



pew

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her