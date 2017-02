Syvende direktør på kort tid: Ny mand i spidsen for fjerkræslagteri

Svend Schou Borch er navnet på den nye administrerende direktør hos HKScan Denmark A/S, fjerkræslagteriet ved Vinderup.



Han kommer fra et job som salgsdirektør i samme firma. Tidligere var han ansat hos Tican som kommerciel direktør med ansvar for eksport og hjemmemarkeder.



Før Tican var Svend Schou Borch kommerciel direktør for Carlsbergs aktiviteter i Vietnam.



Den nye direktør for fjerkræslagteriet på Tværmosevej ved Vinderup er 46 år og bor i Højbjerg ved Aarhus, hvor slagteriets administration også ligger.



Han er gift og har tre børn.



Svend Schou Borch er den syvende direktør hos fjerkræslagteriet, siden Per Vinther Møller i 2010 blev afløst af Olli Antniemi.



I 2011 overtog Thomas Olander posten, men blev i 2013 afløst af Thomas R. Perkiö, der dog varslede, at det kun var et midlertidigt job.



I november 2014 overtog Anders Jeppesen Jensen, der også har en fortid hos Tican-koncernen. Han blev i juni sidste år afløst af Göran Holm.



HKScan Group er den finske fødevarekoncern, som ejer fjerkræslagteriet ved Vinderup, og som for et par år siden fik sit navn på facaden på Tværmosevej. Tidligere var navnet Rose Poultry, og det er i dag fortsat varemærket for fjerkræslagteriets produkter.

