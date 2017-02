Hunde forsvinder på mystisk vis i Fjends: Dusør udlovet

Meget tyder på, at der er hundetyve på spil i Fjends.



Inden for de seneste par uger er to hunde i hvert fald forsvundet sporløst, og ejerne er ikke i tvivl om, at hundene er blevet stjålet.



I slutningen af januar forsvandt en treårig bassethund ved navn Jytte på mystisk vis fra en ejendom på Bakkelyvej i Sparkær.



Hun er endnu ikke kommet tilbage.



Og nu er endnu en hund i Fjends forsvundet.



Denne gang er det treårige Møffe, der er en blanding af en pomeranian og en pekingeser, som ejeren, Maria Drensborg fra Daugbjerg, ikke har set siden fredag i sidste uge.



- Han har boet hos mine bedsteforældre de sidste par år, og han har løbet rundt derude hver eneste dag uden snor. Når han satte sig på trappen, vidste vi, han ville ind. Pludselig ved middagstid fredag var han væk, og han kunne ikke kaldes til os. Vi lagde med det samme billeder af ham op på Facebook og eftersøgte ham. Men eftersom ingen har set ham, og det var i dagslys, går vi ud fra, han er stjålet, siger Maria Drensborg.



Også Svend Lautrup, der i januar mistede sin bassethund Jytte, er sikker på, at hans hund er blevet stjålet.



- Jytte var ude og gå en lille tur med vores anden hund, Berta, men det var kun Berta, der kom tilbage. Først tænkte jeg, at Jytte nok kom tilbage lidt senere, men så lagde jeg mærke til, at Berta manglede sit halsbånd. Det fik mig til at tænke, at nogle har forsøgt at få hende med ind i en bil, men uden held. Men de fik så Jytte med, siger Svend Lautrup.



Efterfølgende deltog store dele af Sparkær i eftersøgningen af Jytte. Der var også to hold schweisshunde ude og lede, og de kunne konstatere, at sporet af Jytte stoppede bare 100 meter fra Svend Lautrups ejendom.



- Hun er ikke blevet kørt ned eller andet, så hun er rimelig sikkert blevet samlet op i en bil på det sted, for Jytte er en tillidsfuld hund, som bare går hen til folk, og hun har været let at få ind i en bil, siger Svend Lautrup



Svend Lautrup har siden ikke hørt om en eneste, der skulle have set Jytte.



Trods forskellige opslag på de sociale medier har Maria Drensborg heller ikke hørt nyt om Møffe, og det har fået hende til at sætte dusøren på hendes hund op til 2000 kroner.



- Vi har ledt i mange timer, og vi har kigget i sump og vandhuller, men vi har ikke fundet ham. Vi frygter, at han er blevet solgt til en anden, men er han ikke blevet det, skal vi gøre alt for at forhindre det, siger Maria Drensborg.



Begge hunde er chippet og meldt savnet hos politiet og Dansk Hunderegister.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: