Herning Blue Fox aflyser opvisning på skøjtebanen

Der bliver ingen opvisning ved ishockeyspillere fra Herning Blue Fox torsdag aften på skøjtebanen ved Posthustorvet i Skive.



Der vil blive arbejdet på, at spillerne i stedet kan komme til Skive på et senere tidspunkt - for eksempel når skøjtebanen åbner for næste sæson.



Det var Thomas Pedersen, der på klubbens vegne tirsdag så sig nødsaget til at ringe og aflyse arrangementet i Skive.



Thomas Pedersen håber og tror på, at det senere vil lykkes at få Blue Fox-spillerne til Skive. Et fremtidigt arrangement vil blive aftalt med handelschef Henrik Lindbjerg.



Thomas Pedersen ærgrer sig og siger i dag til Skive Folkeblad:



- Der er ikke tiden til det, og mange af spillerne skal træne samtidig med, at de skal være hos jer.



Arrangementet i Skive har været et samarbejde mellem Skive Kommune og Skive Handel. På Skive Kommune er det Else Larsen, assistent, kultur og fritid, som har haft opgaven. Hun ærgrer sig og siger:



- Vi er selvfølgelig skuffede over det. Vi har lagt kræfter i og brugt markedsførings-penge på det her. Vi synes selv, det kunne være et scoop at få, oven på det at skøjtebanen var nede før jul.



Både hos Skive Kommune og hos skøjtebaneansvarlige Finn Stilling er der undren over, at aflysningen komme så sent.



- Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke har nogle reservespillere, når det er så tæt på. Det er i hvert fald min holdning, at det burde man have vidst noget tidligere, siger Else Larsen.

