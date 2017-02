Børnehave vandskadet: »Det væltede ned som i regnvejr«

Det var et højst overraskende syn, medarbejderne mødte ind til i børnehaven Troldebakken, Dommerby, torsdag morgen i sidste uge.



Gulvet i de to store stuer stod tre centimeter under vand.



Og vandet stod ned fra loftet.



- Det væltede ned som i regnvejr, fortæller områdeleder Lissa Højmose.



Et tilsyneladende ikke særligt velkørende ventilationsanlæg var årsagen til miseren.



- Vi har haft en større vandskade. Vores ventilationsanlæg på loftet er sprunget læk fem steder, og det har givet en del skader, siger Lissa Højmose, da hun viser rundt i børnehaven, hvor skadeservicefirmaet Belfor fra Aarhus lige siden har været i fuld gang med at pille al loft og gipsplader ned og fjerne det ødelagte gulv.



Rummene skal affugtes og renoveres helt fra bunden.



Sagen er meldt til forsikringen. Hvor meget skaderne løber op i, er endnu uklart.



Men de 33 børn i børnehaven kan ikke vende tilbage foreløbig.

