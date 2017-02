Kommunen vil selv stå for maden på plejecentre

Hvis ellers det kan lade sig gøre på fornuftig vis, skal Skive Kommunes plejehjem i fremtiden selv sørge for madlavningen på de fem plejecentre, som i dag får mad fra den eksterne leverandør: TKC Mad.



Det er den klare holdning i kommunens social- og ældreudvalg.



- Hvis det kan lade sig gøre til en fornuftig pris, så er det dét, der vil ske, siger udvalgsformand Preben Andersen (DF).



Og det er forklaringen, på at Skive Kommune ønsker at forlænge den nuværende aftale med TKC Mad med halvandet år - i stedet for at sende madservicen i nyt udbud med det samme.



- Vi vil gerne have de halvandet år til at vurdere, hvordan kan vi måske føre maden tilbage til plejehjemmene, siger Preben Andersen.



I dag laver 13 plejecentre i Skive Kommune selv maden til cirka 375 beboere.



Men i Rønbjerg, Hem, Oddense, Lem og Rødding leveres den varme mad hver dag af TKC Mad til i alt 93 beboere.



Rønbjerg og Hem er nok så små, at det ikke kan svare sig at have eget køkken, men så kunne Balling måske levere dertil, lyder overvejelserne:



Køkkenkapacitet, kørsel, mulighed for vikardækning ved sygdom og meget andet, skal der nu kigges på omkring de fem plejecentre, inden kommunen lægger sig fast på en ordning.

