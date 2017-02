Kipketer kommer til Skive

Ved VM Indendørs i Paris i 1997 satte Wilson Kipketer verdensrekord på 800 m med tiden 1.42.67 min.



Ved weekendens DM-stævne vil Skive AM benytte 10 års jubilæet for DM i Skive til at hylde Wilson Kipketer for verdensrekorden.



Fejringen sker søndag kl. 14.15 i Spar Nord Arena, hvor Wilson Kipketer vil være til stede.



Der bliver mulighed for at gense verdensrekordløbet på storskærm.



Dansk Atletiks pressechef Jeppe Weinrich interviewer Kipketer i Arenaen, inden starten på dette års DM finale på 800 m skydes i gang.



Wilson Kipketer forestår de efterfølgende medaljeoverrækkelser.



Kipketer blev en af verdens største atleter og især kendt som løberen, der i 1997 slettede det engelske ikon Sebastian Coes 16 år gamle verdensrekord på 800 meter-distancen med tiden 1.41.11.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: