DF i farlig leg med vælgerne

Dansk Folkeparti var den store mandat-vinder ved valget 18. juni 2015. Ifølge dagens Gallup-måling i Berlingske ville Dansk Folkeparti blive den helt store taber, hvis der var valg nu. Med 15,8 procents tilslutning går partiet mere end fem procent tilbage i forhold til valget, og det er den ringeste DF-måling hos Gallup siden valget.



Gallup-målingen er i øvrigt speciel derved, at med undtagelse af DF og Liberal Alliance kan samtlige andre partier notere en større eller mindre fremgang i forhold til valget i 2015, og partiet Nye Borgerlige er tæt på at komme over spærregrænsen.



Dansk Folkeparti er uden tvivl blevet straffet for sagerne om syndigt rod, sjusk eller svindel med EU-midler, som foreløbig har sendt EU-parlamentsmedlem Morten Messerschmidt ud i det politiske mørke. Men når partiet den sidste måned har mistet yderligere et par procents tilslutning, er det nærliggende at formode, at en del af DF-vælgerne har svært ved at acceptere, at partiet nu satser så meget på alliance med Socialdemokratiet.



Gallup-målingen med DF-nedturen er fra før denne uges ekstra politiske flirt mellem Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, hvor de to partiledere ikke vil udelukke et fremtidigt regeringssamarbejde mellem S og DF. Det kan blive skrap kost for dele af begge partiers bagland, og der kan også opstå forvirring om, hvad DF egentlig vil. DF-gruppeformand Peter Skaarup siger således i dag i Berlingske, at det efter næste valg stadig er »mest naturligt« for DF at gå i regering med Venstre.



Flirteriet mellem S og DF har reelt politisk indhold i en række sager, men det er også taktisk betonet, og det er et godt spørgsmål, om vælgerne kan følge med i det tankespind og de signaler, som partilederne udsender. Taget i betragtning, at DF har udspring i Mogens Glistrups Fremskridtsparti, der stort set ville fjerne indkomstskatten, er det formentlig også svært for en del tidligere DF-vælgere at godtage partiets stadig dybere skepsis over for lavere skat på arbejde. Her kan både Nye Borgerlige og Liberal Alliance blive et alternativ.



Sidste sommer talte Kristian Thulesen Dahl for, at DF ville være klar til at indgå i et regeringssamarbejde, hvis man ved næste valg kunne fastholde opbakningen fra valget i juni 2015, hvor man scorede 21,1 procent. Men siden da er det bare gået kraftigt ned ad bakke. DF blev taget med fingrene i kagedåsen i EU, og nedturen er bare fortsat. Et valg nu ville koste partiet omkring 10 mandater, og pludselig vil DF stå som den store mandattaber i dansk politik.



Kristian Thulesen Dahl har tidligere vist sig som en stærk formidler af budskaber over for vælgerne, men heller ikke han har evnet at stoppe vælgerflugten. Vil denne uges velplanlagte politiske flirt med Mette Frederiksen score vælgere til DF - eller bliver det et selvmål? Det ventes der stadig svar på.



Hvis det giver en gevinst, kan den blive kortvarig, for hvis DF scorer nogle vælgere på stærkere alliance - og regeringsdrøm - med S, så kan det blive svært i næste valgkamp igen at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Og satser DF omvendt stadig mere på S, så kan det koste blandt de DF-vælgere, der ser partiet som borgerligt og ikke i flirt med de »røde«.



Her og nu er DF-problemerne til at få øje på, og med kommunalvalg forude vil DF-partiforeningerne lokalt være optaget af, om nedturen på landsplan kan stoppes inden valgene i november.



O.D.

