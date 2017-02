Per Jeppesen fik ret

Per Jeppesen var ved kommunesammenlægningen for 10 år siden betænkelig ved konsekvensen heraf for Skive Købstad.



Vi var nogle, dengang politisk aktive, som mente, Per Jeppesen i for høj grad modarbejdede sammenlægningen.



Som en af disse må jeg så erkende, at Per Jeppesens skepsis er blevet bekræftet, som han selv udtrykker det.



Det viser udviklingen, og jeg har hæftet mig ved, at borgmestrene i Herning og Holstebro ved givne lejligheder, på TV Midtvest har udtalt, at det er afgørende vigtigt for en kommunes udvikling, at købstaden er kommunens lokomotiv.



Det har Skive Købstad, efter manges mening, ikke været på en række områder siden kommunesammenlægningen.



Skive by har vel nok kun befundet sig et sted midt i toget.



Med venlig hilsen



Erik Bech Hansen,



Blichers Vej 32,



7800 Skive

