Mariehønen Ingvar Glad

Tak for replikken i onsdagens avis, Ingvar. Jeg har fundet på en ny overskrift til dette læserbrev, i håb om, at du ikke har hørt præcis dét ordspil hundrede gange før også. »Evigglad« tror jeg dog ikke du er - eller nogensinde bliver - men skidt også med det.



Men såfremt du svarer på dette læserbrev, så skriv lige hvilken størrelse du bruger i hovedbeklædning, for så køber jeg gerne en ny ja-hat til dig, så du kan sætte den på sned, når det nyrenoverede og tilbyggede museum skal genåbnes.



Det er ikke for sent at se positivt på livet, uanset hvor gammel man er (i gårde).



Som nævnt i mit læserbrev i tirsdagens avis har det nuværende byråd afsat cirka 40 millioner kroner ekstra kroner til museet. For nye læsere kan jeg lige opsummere, at det drejer sig om 30 mio. kr. til renovering og udbygning af Havnevej (heraf 10 mio. kr. fra Spar Vest Fonden, og kæmpestor tak til dem endnu engang), 6-7 mio. kr. til nybyggeri af yderst tiltrængte magasinforhold og 2-3 mio. kr. til etablering af fællesadministration i Rønbjerg.



Det har undervejs været en lidt besværlig fødsel, så måske er det derfor, vi politikere egentlig er godt tilfredse.



Jeg synes egentlig ikke, du bringer så meget nyt frem i læserbrevet i onsdagens avis. Men der bliver da plads til lidt mere galde.



Politikernes fremmøde ved museets arrangementer betyder åbenbart mere end de penge, vi bevilger. Absurd, men det er ikke desto mindre det, du skriver.



Dernæst bliver der brugt en del spalteplads på at kommentere på tidligere byråd. Problemet med det er bare, at det ikke nytter noget at se bagud. For man skal alligevel ikke dén vej.



Så i dette byråd ser vi fremad. Vi arbejder sammen, og vi leverer resultater.



Og jeg holder altså fast ved, at en ekstrabevilling på cirka 40 millioner kroner til museumsområdet, ikke er pebernødder.



Den nuværende museumsbestyrelse går ind i dette med øjnene vidt åbne, og ønsker Ingvar Glad - som han lader forstå i onsdagens læserbrev - at lege blindebuk med nogen, så bliver det ikke med os.



Det er bare for let bare at stå på sidelinjen og være utilfreds. Meld dig nu ind i kampen, Ingvar, og hjælp din konstruktive og hårdtarbejdende bestyrelse i Skive Kunstforening med at rejse midler til en kube eller to mere.



Det havde været optimalt, om man havde nået det tidligere - for så havde prisen nok været lavere, end når entreprenørmaskinerne ér kørt hjem - men det er vand under broen.



Jeg noterer med glæde, at formand Kurt Poulsen & Co. ufortrødent knokler på med dette, og ser frem til processen.



Med venlig hilsen



Jesper Elbæk,



byrådsmedlem (V),



næstformand i Kultur- og



Fritidsudvalget, medlem



af bestyrelsen i Muse®um,



Viborgvej 326,



7840 Højslev

