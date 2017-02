Stress og angst er afløst af glæden ved at være selvstændig

For bare tre år siden var der ikke meget, der tydede på, at 29-årige Nynne Kuhlmann fra Skive i dag skulle være selvstændig med sit eget mediebureau.



Dengang i begyndelsen af 2014 var hun sygemeldt på fjerde år, efter hun i 2010 gik ned med stress og angst.



- Jeg troede ikke på, at jeg nogensinde skulle blive til noget, fortæller Nynne Kuhlmann.



Men i august 2014 tog hun skæbnen i egen hånd, efter et terapi-forløb var blevet afsluttet, da psykologen pludselig stoppede.



Nynne Kuhlmann ville ikke begynde terapien forfra, og i stedet kastede hun sig ud i at læse til multimediedesigner på Erhvervsakademi Dania i Skive.



- Jeg tænkte, at det måtte briste eller bære, og i dag nyder jeg mit arbejde, siger Nynne Kuhlmann.



I sit firma This Zite Up målretter Nynne Kuhlmann blandt andet virksomheders kommunikation, designer hjemmesider og laver produktbeskrivelser.



