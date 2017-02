Klar til flere turister: Bryghus udvider

Selv om flere af Furs spisesteder er lukkede og sat til salg, har turister og gæster fortsat gode muligheder for en spektakulær, kulinarisk oplevelse på øen.



Fur Bryghus har netop indledt en større udvidelse af restauranten, som blev besluttet sidste efterår.



Bryghusets indehaver Mildred Fog, vil hermed sikre, at stedet står stærkt rustet til den øgede tilstrømning af turister, som Fur modtager hvert år.



Det er især køkkenet, som mangler plads.



- Bryghuset har i de senere år oplevet en større og større tilslutning til de musik arrangementer, der bliver afholdt. Det har indtil nu foregået i et telt på pladsen foran bryggeriet. Det bliver nu erstattet af en festsal med gode scenefaciliteter, fortæller Mildred Fog.



Med de nye rammer vil der skabes helt andre forhold, som gæsterne vil nyde godt af i mange år. I alt bygges der 872 kvadratmeter til.



- Byggeriet forventes at være klar til sommer-sæsonen, hvis alt går efter planen, forklarer Mildred Fog.

