Herning afviser ansvar: Kommunikationsbrist skyld i ishockey-aflysning

En kommunikationsbrist.



Det er ifølge Herning Blue Fox’ marketingansvarlige Cliff Skov Olesen årsagen til, at de populære ishockeyspillere i aften ikke vil være at finde på skøjtebanen på Posthustorvet i Skive.



- Vi hørte først om det i forgårs, og da var vi nødt til at få sagt, at der kommer ingen fra Blue Fox. Så vi har ikke haft en chance for at få det ind i vores program.



- Vi træner, og vi har et meget stramt program. Vi har slet ikke muligheden for det. Det skal planlægges helt anderledes, siger Cliff Skov Olsen.



Han understreger, at Blue Fox-holdet gerne vil til Skive, og at han allerede er i kontakt med Skive Kommune om muligheden for en ny plan.



- Vi er meget glade for den store interesse, der er udvist os, og vi vil meget gerne spille i Skive. Det skal bare planlægges til det rigtige tidspunkt. Vi har ikke haft nogen chance i den her sag. Jeg har talt med Skive Kommune om at lave et senere arrangement. Det giver bedre mening for os, at vi for eksempel kommer til december, når skøjtebanen åbner igen. Vi vil selvfølgelig også gerne brande os for at øge interessen for ishockey, og forhåbentlig få folk fra Skive til at køre til Herning for at se ishockey.

