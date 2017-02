38-årig fik straks besøg af politiet efter frækt tyveri

En 38-årig mand fra Durup fik onsdag besøg af politiet. Og det var lidt uheldigt for ham, da han lige uden for sin bolig havde et fladskærms-tv med tilhørende tv-bord stående.



Det svarede nemlig fuldstændig til et tilsvarende sæt, der lige var blevet anmeldt stjålet fra et forretningsfællesskab på Torvet i Durup.



Tyverianmeldelsen kom klokken 10.30, og patruljen kørte ud til stedet.



- Det viste sig ret hurtigt, at der var mistanke til den 38-årige, og derfor valgte patruljen at køre hjem til ham med det samme, og det gav altså gevinst, fortæller politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: