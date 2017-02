Sparerunde kan koste job på fjerkræslagteri

Det kan betyde afskedigelser på fjerkræslagteriet i Vinderup, når de finske ejere, HKScan Group, skal effektuere en plan, som skal gøre driften af selskabet mere rentabel.



Beslutningen følger i kølvandet på regnskaber, der også i Danmark har skuffet.



- Koncernledelsen har igangsat en gennemgribende proces, hvor vi skal se på og forbedre den måde, vi driver virksomhed på, herunder vores driftsmodel. I den forbindelse har man meldt ud, at hvis det overhovedet kommer til at berøre medarbejderantallet, vil det højst dreje sig om 150 ansatte i hele koncernen, hvor vi i dag er 7300, og der vil udelukkende være tale om funktionærstillinger, siger kommunikationschef Kristian Mortensen.



Han tør endnu ikke vurdere konsekvenserne for HKScan Denmark A/S, som er det officielle navn på det tidligere Rose Poultry-slagteri på Tværmosevej:



- Det er alt for tidligt at sige noget om en eventuel effekt på den danske forretning. I Sverige og Finland har de nogle temmelig nøjsomme procedurer for den slags, hvor der skal gennemføres en længere række forhandlinger, blandt andet med fagforeninger. Derfor vil der gå adskillige måneder, før vi i koncernen har et billede af, hvad indvirkningen på medarbejderstaben i de forskellige lande bliver - hvis der overhovedet bliver en.



Udover Danmark, Sverige og Finland driver HKScan Group fabrikker i de baltiske lande.

