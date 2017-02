Køsers spildte sæson: Skulderen driller på sjette måned

Håndboldsæsonen 2016-17 bliver ikke den, som lokal-kendte Kasper Køser vil tænke tilbage på med de bedste fornemmelser.



I slutspillet sidste år for sin arbejdsgiver, SønderjyskE, blev smerterne ved at skyde/afslutte så massive, at han reelt ikke kunne bidrage - og facit på det hele blev en operation i Silkeborg i september 2016.



Det var læsioner omkring ledlæbe og biceps-sene, der var problemet. Operationen gik godt, sagde lægerne, men genoptræningen har ikke været ideel.



- Det er irriterende at være håndboldspiller og så ikke kunne spille, siger 32-årige Kasper Køser, der havde sine første seniorsæsoner - og familien - i Stoholm.



De seneste par sæsoner er brugt hos SønderjyskE, hvortil han kom fra Mors/Thy - og som en af de mest scorende i den hjemlige liga.



- Efter operationen gik jeg med armen i slynge i syv uger, og det var måske i overkanten. I alt fald har genoptræningen trukket ud, og jeg er en smule i tvivl om, hvorvidt jeg når at gøre gavn i denne sæson - men jeg håber stadig. Måske om en måned, siger han.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: