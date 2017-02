Afskaf licensen i nyt medieforlig

Licensen er snart 100 år gammel. Den kom i 1925, da »Statsradiofonien« blev grundlagt. Der var ikke så mange brugere, og så blev indholdet betalt med licens i stedet for over skatten. En del af licens-historien var også DR-pejlevogne, der fra slutningen af 1960’erne kørte rundt for at afsløre sortseere. Vognene er for længst udfaset. Nu bør turen også komme til helt at udfase licensen.



Danskernes licens-indbetaling går til Danmarks Radio, TV2’s regioner, Radio24syv, lokalradio, filmstøtte med videre. Fattige som velhavende betaler samme beløb i licens, og der er ingen som helst grund til at fastholde licensen. Penge til DR og de øvrige formål kan afsættes på finansloven og dermed være finansieret via skatten af danskerne. Det bør blive en del af det kommende medieforlig, at licensen bliver afskaffet. Og det kan passende ske samtidig med, at Danmarks Radio bliver pålagt markante besparelser - et realistisk bud må være at spare fem procent hvert år gennem fem år.



Der er ingen grund til, at statslige medier skal gives en dominerende status. DR har samtidig leveret en strøm af beviser på, at »kulturen« i institutionen trænger til en sparekniv, og licens-systemet har åbenbart været en sovepille for den nødvendige oprydning. Og så skal der også sættes en stopper for, at DR med nye kanaler og »national avis« på hjemmesiden går i åben krig og unfair konkurrence mod private medier - herunder dagblade.



Heldigvis er der ved at tegne sig et politisk flertal for at afskaffe licensen i det kommende medieforlig, der skal have virkning fra 2018. Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance har meldt ud, at de vil skrotte licens-systemet, og både Venstre og Socialdemokratiet er nu også parat til at se på alternativer til licensen.



Forhandlingerne om et nyt medieforlig skal foregå efter sommerferien, og der bør komme markante forandringer. Udover afskaffelse af licenssystemet og markante sparekrav til DR er der behov for færre DR-kanaler. Flere af dem kan med fordel udliciteres til det frie marked - DR3, P3 og DR-Ramasjang er eksempler på dette. Og i forhold til TV2- regionerne, der også modtager licens, kan man med rette spørge, om det virkelig er et folkekrav, at de skal sende tv døgnet rundt?



I et demokratisk funderet folkestyre bør man være på vagt over for en udvikling, hvor statsmedier får en alt for dominerende rolle. Det er jo typisk tilfældet i lande, vi nødig vil sammenligne os med. Også derfor er der grund til oprydning og beskæring i forhold til DR.



Kritikere af et farvel til licensen har udtalt frygt for, at hvis pengene til DR kommer på finansloven via skattefinansiering, kan det føre til øget selvcensur i DR med mindre kritik af regering og Folketing, men den frygt virker ubegrundet. Og omvendt vil det da være glædeligt, hvis skattefinansiering af DR-udgifter ville skærpe opmærksomheden om, hvad DR bruger sine penge på.



Tænk i den forbindelse blot på den senere tids afsløringer om udgifter til flytransport til USA for en ridehest, transport-omkostninger til chef, der vil bo i Jylland og flyve på arbejde i København - samt tidligere afsløringer af helt ekstremt mange medarbejdere til diverse festival-opgaver.



Der er nok at tage fat på. DR trænger til nye tider - herunder med et farvel til licensen.



O.D.

