Fri os for Martin Henriksen

Jeg er 69, født i Vejen i Sydjylland, opvokset i Salling og bosat i Aarhus de sidste 51 år. Min far blev født og voksede op i Hirtshals, min mor i Salling.



Men ifølge Martin Henriksen er jeg ikke dansker, for jeg kommer kun i kirken til begravelser - og er i øvrigt slet ikke medlem af Folkekirken.



Men sig mig, diverse redaktører: Hvorfor mener I, at det er jeres opgave at kolportere alt det vås, som den klovn finder på for at genere og nedgøre vores muslimske medborgere med? Han kan jo dårligt åbne munden, før I står klar med blokken.



Selv er jeg bedøvende ligeglad med, om han mener, jeg er dansker. Men jeg kender en hel del danske muslimer, som gør alt, hvad der er dem muligt, for at være en god borger i Danmark - og i høj grad lykkes med det, og de bliver sårede over hans og andre muslimhaderes udtalelser.



Dansk Folkeparti og andre borgerlige partier taler jævnligt om, at det kniber med integrationen af specielt muslimer. Og samtidig gør folk som Martin Henriksen deres bedste for at skade integrationen - ved igen og igen at forsøge at få muslimerne til at føle sig udenfor - at de ikke er rigtige danskere. Og ifølge mange af de muslimer, jeg kender, lykkes det ganske godt.



Og jeg og de fleste af dem er ikke i tvivl om, at udtalelser som Martin Henriksens er lige det, som skal til for at skubbe de unge muslimer, som i forvejen tumler rundt i periferien af samfundet, ud i radikalisering. Og personligt er jeg heller ikke i tvivl om, at det er lige præcis det, han ønsker, for så får han et bedre grundlag for at jagte muslimerne.



En anden effekt er, at mange muslimer på grund af hetzen mod dem fra personer som Martin Henriksen overvejer at emigrere til et land med anstændige politikere, hvor deres børn kan få et godt liv. Og dem, der overvejer det, er vel at mærke velbegavede, veluddannede og højt kvalificerede personer, som kunne være en betydelig større ressource for samfundet end en som Marin Henriksen, som kun evner at skabe had og splittelse i Danmark.



Niels Graverholt,



Skelagervej 230,



8200 Aarhus N

