»Flyv op til Vorherre og be’ om godt vejr - for museumslivet i Skive!«



Når nu Jesper Elbæk denne gang kalder mig en mariehøne, vil jeg benytte lejligheden til at følge børnenes gamle vejrregel. Jeg vil gå i forbøn hos højere magter end museumsbestyrelsen, der åbenbart ikke mægter at sætte sig ind i min frustration.



Vi kunne jo i høj grad bruge en forstående overinstans, for der er åbenbart ikke forståelse at finde lokalt.



Jeg har under alle omstændigheder opgivet at finde forståelsen hos Jesper Elbæk og partiet Venstre, det parti Elbæk kalder »mit eget borgmesterbærende parti.«



I øvrigt et pudsigt udtryk, når man tager billedet på ordet! Jeg kan tydeligt se scenen for mig. Bare de nu ikke forløfter sig!



I sit første indlæg udtalte Elbæk: »Jeg bilder mig ikke ind, at en Venstre-mand som mig får ret mange stemmer fra museumsverdenen«. En tankevækkende udtalelse, som enhver må gøre sig sine egne tanker om: Hvordan er efter hans mening så forståelsen mellem partiet Venstre og museumsverdenen?



Jesper Elbæk kommer et sted i sit læserbrev med lidt af en indrømmelse:



»Det har undervejs været en lidt besværlig fødsel, så måske er det derfor, vi politikere egentlig er godt tilfredse«.



Det forstår jeg sådan: »Ja, det var godt nok ikke nogen let fødsel - men det blev da et barn«.



40 millioner kroner, jo, det er isoleret betragtet mange penge, men slet ikke tilstrækkeligt til at give de trængte museer et albuerum, der rækker til mere end højst de næste par år. Så vil museerne have fortidens problemer inde på livet igen. Men så sidder jeg måske allerede deroppe som mariehønen Endelig Glad og gnasker løs af en pose popkorn af himmelske dimensioner, mens jeg mumler: »Hvad sagde jeg?« og »Hvad sagde Jesper Elbæk?«



For mig, der selv mener at have kæmpet for museerne de allerfleste af mine over 50 år i Skive, er det lidt tankevækkende at høre: »Meld dig nu ind i kampen, Ingvar«.



Men forklaringen ligger lige for. Det skal forstås som et: Meld dig nu ind i kampen, Ingvar - men naturligvis på politikernes præmisser.



Det er så let at stå derude på sidelinjen, mener han, og som almindelig borger give sin protest til kende derfra. Og den ønsker politikerne for øvrigt slet ikke at høre på.



Inden posen er tømt for ja-hatte, mariehøns og andet billedsprog, vil jeg foreslå, at vi nu stikker sværdene i skeden, mens vi endnu har lidt skind på næsen. Folkebladets læsere er måske også allerede nervøse for, at de er på vej til at overvære endnu et uendeligt mundhuggeri i bladet. Og fra nu af ville vi sikkert bare gentage os selv.



Men lige til sidst:



Vi har undertiden oplevet mariehønse-år, hvor sværme af insekterne har været parate til at gå til vejrs med gode ønsker.



Jeg vil afslutningsvis selv ønske, at andre, der gerne ser en god og frugtbar fremtid for byens museer, vil »gå på vingerne« og give deres mening til kende.



Det er nu så rart ikke altid at stå alene.



Med venlig hilsen



Ingvar Glad,



æresmedlem



i Skive Kunstforening,



p.t. mariehøne,



Kirkevej 26 A,



7800 Skive

