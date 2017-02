Heldig skibonit vandt 1,8 mio. kr. i »Pølsevognen«

Normalt tager man i pølsevognen for at købe to ristede og et brød. Men hos Danske Spil kan man faktisk også spille spillet Pølsevognen, hvor det gælder om at få jackpot.



Og jackpot var noget, en mand i 70’erne fra Skive Kommune fik, da han spillede og vandt 1.817.532,41 kroner.



- Det var ret sjovt, for jeg havde netop ringet ind og spurgt, hvordan man vinder, og fik svaret, at det handler lidt om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og så da jeg spiller, så kommer der pludselig en slags lampe op, og fortæller mig, at jeg har vundet 1,8 millioner kroner, fortæller den glade vinder til Danske Spil.



- Jeg skyndte mig at gå ud og tænde en smøg og råbte hurra indeni mig selv, siger vinderen.



Hvad gevinsten skal bruges på, ved han ikke endnu, men noget er gevinsten allerede blevet brugt.



- Jeg spiller golf, så jeg har altid drømt om at have en bil, hvor jeg ikke skal lægge sæderne ned, når jeg skal transportere mit golfudstyr, så nu har jeg købt en ny bil, hvor jeg slipper for det, siger den glade vinder, og fortæller, at hans børn og børnebørn også har mærket lidt til gevinsten.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her