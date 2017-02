Behov for flere faglærte baner vej for ny uddannelse i Skive

Traditionelt set har den faglærte arbejdskraft i vinduesproduktioner været domineret af maskinsnedkere, men behovet for at opkvalificere den ufaglærte del af staben stiger i takt med, at vinduesindustrien i Danmark vokser.



Derfor har Skive Tekniske Skole i samarbejde med blandt andet Nykøbing-virksomheden KPK Døre & Vinduer netop åbnet en ny uddannelse, som er skræddersyet til dør- og vinduesindustrien.



- Vi står helt konkret og mangler vinduesfaglærte produktionsassistenter, som har en dybere indsigt i produktet og processerne på fabrikken. For selv om robotter og maskiner udgør en større del af produktionen, så er der stadig rigtig mange funktioner, som foregår i hånden og ved mindre maskiner, og som i stigende grad kræver faglært viden, siger Henrik Nyby, direktør i KPK Døre & Vinduer.



KPK tog kontakt til Skive Tekniske Skole, som i forvejen uddanner de fleste af virksomhedens maskinsnedkere, og forslaget om en ny, vinduesmålrettet uddannelse blev taget godt i mod. Skolen gik i gang med at undersøge behovet hos de øvrige, større vinduesproducenter i området, og tilbagemeldingen var positiv.



Efter en længere planlægningsproces er resultatet nu blevet, at skolen fra i år udbyder en branchebestemt produktionsassistentuddannelse med fokus på døre og vinduer.



- Fordelen ved at blive faglært specifikt til vinduesindustrien er, at man får mange af de kvalifikationer, som efterspørges i moderne vinduesproduktioner og kan indgå i flere forskellige nøglefunktioner. Man får en større indsigt i produktionsprocesserne, bedre refleksionskompetencer og dybere forståelse for kvalitet, siger Kelvin Jensen fra Skive Tekniske Skole.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her